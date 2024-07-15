Отключение света 15 июля — как жара влияет на ограничение

Многоэтажки вечером при отключении света в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

В понедельник, 15 июля, все украинские облэнерго применяют отключение света на протяжении всех суток. Из-за аномальной жары потребление электричества максимально увеличилось.

Об этом сообщает прессслужба НЭК Укрэнерго.

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Как сообщили в госрегуляторе, потребление электроэнергии достигло максимальной отметки, из-за чего значительно превысили возможности украинских электростанций для его покрытия.

Также там добавили, что из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта уменьшился. В то же время из-за высоких температурных показателей обесточено 446 населенных пунктов в:

Киевской;

Черниговской;

Житомирской;

Тернопольской;

Львовской;

Ровенской областях.

В то же время в Минэнерго заявили, что сегодня графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена. Также там добавили, что рост потребления электроэнергии возможен, в частности из-за активного использования кондиционеров.

Напомним, ранее армия России целенаправленно ударила по украинским энергетикам, выполнявшим ремонтные работы в Донецкой области, ранив одного работника.

А в Каменском Днепропетровской области прошла акция протеста под офисом ДТЭК, где митингующие требовали необходимости "справедливого распределения электроэнергии".