Отключение света 15 июля — как жара влияет на ограничение

Из-за жары выросло максимальное потребление электричества — детали от Укрэнерго
В понедельник, 15 июля, все украинские облэнерго применяют отключение света на протяжении всех суток. Из-за аномальной жары потребление электричества максимально увеличилось.
Об этом сообщает прессслужба НЭК Укрэнерго.
Как аномальная жара влияет на отключение света
Как сообщили в госрегуляторе, потребление электроэнергии достигло максимальной отметки, из-за чего значительно превысили возможности украинских электростанций для его покрытия.
Также там добавили, что из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта уменьшился. В то же время из-за высоких температурных показателей обесточено 446 населенных пунктов в:
- Киевской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Тернопольской;
- Львовской;
- Ровенской областях.
В то же время в Минэнерго заявили, что сегодня графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена. Также там добавили, что рост потребления электроэнергии возможен, в частности из-за активного использования кондиционеров.
Напомним, ранее армия России целенаправленно ударила по украинским энергетикам, выполнявшим ремонтные работы в Донецкой области, ранив одного работника.
А в Каменском Днепропетровской области прошла акция протеста под офисом ДТЭК, где митингующие требовали необходимости "справедливого распределения электроэнергии".
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