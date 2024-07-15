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Из-за жары выросло максимальное потребление электричества — детали от Укрэнерго

15 июля 2024 12:10
Анатолий Слюсарь - Редактор
Отключение света 15 июля — как жара влияет на ограничение
Многоэтажки вечером при отключении света в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
Анатолий Слюсарь - Редактор

В понедельник, 15 июля, все украинские облэнерго применяют отключение света на протяжении всех суток. Из-за аномальной жары потребление электричества максимально увеличилось.

Об этом сообщает прессслужба НЭК Укрэнерго.

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Как сообщили в госрегуляторе, потребление электроэнергии достигло максимальной отметки, из-за чего значительно превысили возможности украинских электростанций для его покрытия.

Также там добавили, что из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта уменьшился. В то же время из-за высоких температурных показателей обесточено 446 населенных пунктов в:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Тернопольской;
  • Львовской;
  • Ровенской областях.

В то же время в Минэнерго заявили, что сегодня графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена. Также там добавили, что рост потребления электроэнергии возможен, в частности из-за активного использования кондиционеров.

Напомним, ранее армия России целенаправленно ударила по украинским энергетикам, выполнявшим ремонтные работы в Донецкой области, ранив одного работника.

А в Каменском Днепропетровской области прошла акция протеста под офисом ДТЭК, где митингующие требовали необходимости "справедливого распределения электроэнергии".

Минэнерго электроэнергия Украина Укрэнерго аномальная жара отключения света

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