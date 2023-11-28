Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чи загрожує українцям зростання цін через блокаду кордону — в Епіцентрі та АТБ відповіли arrow

Чи загрожує українцям зростання цін через блокаду кордону — в Епіцентрі та АТБ відповіли

28 листопада 2023 03:29
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чи загрожує українцям зростання цін через блокаду кордону — в Епіцентрі та АТБ відповіли
Люди біля Епіцентру. Фото: instagram.com/sledovatel_ua)
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Блокада польського кордону суттєво ускладнила доставку імпортної продукції з Європи та підвищила ризик зростання цін на низку категорій товарів. Крім того, блокування кордону вплинуло на кількість товарів, які можна ввозити на територію України, проте частка власного імпорту у мережі невисока.

Про це повідомили в пресслужбі Епіцентру, пише NV.

Читайте також:

Як впливає блокада польського кордону на споживачів

Як розповіли в Епіцентрі, пріоритет роздрібних мереж на українську продукцію знизив ризики для споживача. Водночас крім польських товарів через заблоковані пункти переходу доставляються товари з країн Прибалтики, Німеччини, Голландії, Бельгії.

"Команда багато років поспіль працює над зменшенням імпортозалежності: переключилися на українських виробників, віддаємо перевагу національним постачальникам і розвиваємо власне виробництво. Тому всі ці заходи нівелюють проблеми із польським кордоном", — повідомили у пресслужбі.

Тим часом в АТБ розповіли, що зараз є висока частка польських виробників в асортименті категорій молочної продукції, заморожених овочів та фруктів, макаронних виробів, напоїв та алкогольної продукції, миючих та косметичних засобів.

Блокада польських мітингарів — що відбувається на кордоні

Польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.

Автомобільна черга на заблокованих автомобільних пунктах пропуску "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне" та "Ягодин — Дорогуськ" почала зменшуватися. Однак спостерігається ускладнення ситуації на пункті пропуску "Шегині - Медика". Минулого тижня там розпочали страйк польські аграрії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі