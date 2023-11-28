Чи загрожує українцям зростання цін через блокаду кордону — в Епіцентрі та АТБ відповіли

Люди біля Епіцентру. Фото: instagram.com/sledovatel_ua)

Блокада польського кордону суттєво ускладнила доставку імпортної продукції з Європи та підвищила ризик зростання цін на низку категорій товарів. Крім того, блокування кордону вплинуло на кількість товарів, які можна ввозити на територію України, проте частка власного імпорту у мережі невисока.

Про це повідомили в пресслужбі Епіцентру, пише NV.

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Як впливає блокада польського кордону на споживачів

Як розповіли в Епіцентрі, пріоритет роздрібних мереж на українську продукцію знизив ризики для споживача. Водночас крім польських товарів через заблоковані пункти переходу доставляються товари з країн Прибалтики, Німеччини, Голландії, Бельгії.

"Команда багато років поспіль працює над зменшенням імпортозалежності: переключилися на українських виробників, віддаємо перевагу національним постачальникам і розвиваємо власне виробництво. Тому всі ці заходи нівелюють проблеми із польським кордоном", — повідомили у пресслужбі.

Тим часом в АТБ розповіли, що зараз є висока частка польських виробників в асортименті категорій молочної продукції, заморожених овочів та фруктів, макаронних виробів, напоїв та алкогольної продукції, миючих та косметичних засобів.

Блокада польських мітингарів — що відбувається на кордоні

Польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.

Автомобільна черга на заблокованих автомобільних пунктах пропуску "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне" та "Ягодин — Дорогуськ" почала зменшуватися. Однак спостерігається ускладнення ситуації на пункті пропуску "Шегині - Медика". Минулого тижня там розпочали страйк польські аграрії.