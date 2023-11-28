Угрожает ли украинцам рост цен из-за блокады границы — в Эпицентре и АТБ ответили

Люди возле Эпицентра. Фото: instagram.com/sledovatel_ru)

Блокада польской границы существенно усложнила доставку импортной продукции из Европы и повысила риск роста цен на ряд категорий товаров. Кроме того, блокировка границы повлияла на количество товаров, которые можно ввозить на территорию Украины, однако доля собственного импорта в сети невысока.

Об этом сообщили в пресс-службе Эпицентра, пишет NV.

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Как влияет блокада польской границы на потребителей

Как рассказали в Эпицентре, приоритет розничных сетей на украинскую продукцию снизил риски потребителя. В то же время, кроме польских товаров через заблокированные пункты перехода доставляются товары из стран Прибалтики, Германии, Голландии, Бельгии.

"Команда много лет подряд работает над уменьшением импортозависимости: переключились на украинских производителей, предпочитаем национальных поставщиков и развиваем собственное производство. Поэтому все эти меры нивелируют проблемы с польской границей", — сообщили в пресс-службе.

Между тем, в АТБ рассказали, что сейчас высока доля польских производителей в ассортименте категорий молочной продукции, замороженных овощей и фруктов, макаронных изделий, напитков и алкогольной продукции, моющих и косметических средств.

Блокада польских митингующих — происходящая на границе

Польские протестующие с понедельника начали круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини", которая продлится до 3 января. При этом митингующие не исключают полной блокады границы даже на пропуск гуманитарной помощи.

Автомобильная очередь на из блокированных автомобильных пунктах пропуска "Краковец - Корчова", "Рава-Русская - Гребенное" и "Ягодин - Дорогуск" начала уменьшаться. Однако наблюдается усложнение ситуации на пункте пропуска "Шегини – Медика". На прошлой неделе там начали забастовку польские аграрии.