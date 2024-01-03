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Чего ракетными ударами добивается Путин — эфир Новини.LIVE

3 января 2024 20:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Чего ракетными ударами добивается Путин — эфир Новини.LIVE
Сколько еще воевать будет Россия. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — кандидат философских наук, магистр внешней политики Андрей Бузаров. Тема эфира — чего ракетными ударами по Украине добивается президент России Владимир Путин.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Андреем Бузаровым

Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • какова истинная цель ракетных обстрелов наших городов российскими захватчиками;
  • какие цели скрывает российский президент;
  • а также ситуация с поддержкой Украины западными партнерами.

Напомним, что ранее стало известно, сколько украинцев вернулись домой из-за границы в 2023 году.

В то же время, в Украине рекордное число граждан не согласны с продолжением работы пророссийских депутатов в Верховной Раде. Только 1% украинцев не против того, чтобы депутаты от запрещенных партий доработали до следующих выборов.

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