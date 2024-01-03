Чего ракетными ударами добивается Путин — эфир Новини.LIVE
3 января 2024 20:59
Сколько еще воевать будет Россия. Коллаж Новини.LIVE
Гость вечернего эфира Новини.LIVE — кандидат философских наук, магистр внешней политики Андрей Бузаров. Тема эфира — чего ракетными ударами по Украине добивается президент России Владимир Путин.
Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.
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Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:
- какова истинная цель ракетных обстрелов наших городов российскими захватчиками;
- какие цели скрывает российский президент;
- а также ситуация с поддержкой Украины западными партнерами.
Напомним, что ранее стало известно, сколько украинцев вернулись домой из-за границы в 2023 году.
В то же время, в Украине рекордное число граждан не согласны с продолжением работы пророссийских депутатов в Верховной Раде. Только 1% украинцев не против того, чтобы депутаты от запрещенных партий доработали до следующих выборов.
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