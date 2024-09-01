Проігнорував бойову повістку і отримав вирок суду — деталі справи

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Чернігівській області військовозобов'язаний проігнорував бойову повістку і не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Суд вирішив чоловіка ув'язнити.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Судово-юридична газета.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що у квітні 2024 року чоловік отримав повістку від ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За результатами огляду, чоловіка визнали придатним для проходження військової служби.

Згодом йому вручили бойову повістку. Він мав з’явитися до ТЦК на виряджання доу навчальної частини.

Проте чоловік, не маючи поважних причин, проігнорував виклик і не з'явився до призовного пункту, чим порушив вимоги чинного законодавства.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Судом було ухвалено рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.