Проигнорировал боевую повестку и получил приговор суда — детали дела

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черниговской области военнообязанный проигнорировал боевую повестку и не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Суд решил мужчину заключить в тюрьму.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что в апреле 2024 года мужчина получил повестку от ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. По результатам осмотра мужчину признали пригодным для прохождения военной службы.

Впоследствии ему вручили боевую повестку. Он должен был явиться в ТЦК на отправку в учебную часть.

Однако мужчина, не имея уважительных причин, проигнорировал вызов и не явился в призывной пункт, чем нарушил требования действующего законодательства.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Судом было принято решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.