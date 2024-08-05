В Координаційному штабі пояснили, чому Росія не спішить міняти полонених

Керівник Секретаріату Робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Фото: скриншот

Росія не поспішає обмінювати полонених, бо українці в полоні та їхні родини для них значно важливіші. Кремль постійно чинить тиск на родини полонених, а також і на інших українців, примушуючи їх на антиурядові мітинги.

Про це заявив керівник Секретаріату Робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко у своєму відеозверненні у понеділок, 5 серпня.

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За словами урядовця, рідні та близькі українських полонених перебувають у дуже вразливому становищі.

"Хтось починає вірити обіцянкам ворога, у когось уже немає сил чекати, хтось зневірився. Люди збираються на акції, де звинувачують українську владу. Це саме те, чого хоче ворог. Зустрівши шалений опір на фронті, росіяни мають надію розхитати суспільство зсередини", — каже він.

Охріменко також додав, що російські спецслужби "дотримуються цієї тактики".

"Чим успішнішою є, на думку ворога, ця тактика, тим менше реальних шансів повернути з полону тих, за кого росіяни так чіпко тримаються. Будь-які акції, які ворог розцінює як вигідні для себе, провокують сповільнення або навіть призупинення обмінів", — сказав він.