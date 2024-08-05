Зливали координати ППО — СБУ викрила масштабну мережу російських агентів

Затримання підозрюваної. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу Федеральної служби безпеки Росії, яка діяла у шести областях України. Затриманим зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив пресцентру СБУ у понеділок, 5 серпня.

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Що відомо про схему ворожих агентів

У відомстві розповіли, що злочинне угруповання готувало ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. В результаті спецоперації, одночасно затримали дев'ять агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

За даними спецслужби, фігуранти діяли окремо для конспірації, але "замикалися" на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу вже встановили.

"За вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, фігуранти потрапили у поле зору російської спецслужби як активні "коментатори" чатів прокремлівських Telegram-каналів.

Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Затримання підозрюваної. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura 1 / 7

Хто входив до складу злочинного угруповання

Правоохоронці з'ясували, що до складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них — посадовиця Дніпровської міської ради, інша — очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині.

Усі вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів.

Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру.

Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині.

Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України.

Яке покарання чекає на зрадників

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.