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Почему Россия не спешит возвращать украинских пленных — объяснение Координационного штаба

5 августа 2024 13:02
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Координационном штабе объяснили, почему Россия не спешит менять пленных
Руководитель Секретариата Рабочей группы Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Россия не спешит обменивать пленных , потому что украинцы в плену и их семьи для них важнее. Кремль постоянно оказывает давление на семьи пленных, а также и других украинцев, заставляя их на антиправительственные митинги.

Об этом заявил руководитель Секретариата Рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в своем видеообращении в понедельник, 5 августа.

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По словам чиновника, родные и близкие украинских пленных находятся в очень уязвимом положении.

"Кто-то начинает верить обещаниям врага, у кого-то уже нет сил ждать, кто-то отчаялся. Люди собираются на акции, где обвиняют украинские власти. Это именно то, чего хочет враг. Встретив яростное сопротивление на фронте, россияне надеются расшатать общество изнутри", — говорит он.

Охрименко также добавил, что российские спецслужбы "придерживаются этой тактики".

"Чем успешнее, по мнению врага, эта тактика, тем меньше реальных шансов вернуть из плена тех, за кого россияне так цепко держатся. Любые акции, которые враг расценивает как выгодные для себя, провоцируют замедление или даже приостановку обменов", — сказал он.

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