Экстренные отключения света в Украине — ДТЭК раскрыла причины отсутствия предупреждений

Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК

Украинцев не предупреждают об экстренных отключениях света. Энергетики объясняют, что такие отключения происходят внезапно для защиты энергосистемы от перегрузки.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Facebook в воскресенье, 1 сентября.

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В Украине ежедневно используются графики отключения света. Однако время от времени энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям, которые происходят без предупреждения.

Как отметили в компании, экстренные отключения происходят неожиданно и только в случаях, когда необходимо немедленно оградить энергетическую систему от перегрузки.

"Как только получаем команду об экстренном отключении, информируем об этом на нашей странице и на сайте", — пояснили в ДТЭК.