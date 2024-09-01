Экстренные отключения света в Украине — ДТЭК раскрыла причины отсутствия предупреждений

Почему украинцев не предупреждают об экстренных отключениях света — объяснение ДТЭК
Украинцев не предупреждают об экстренных отключениях света. Энергетики объясняют, что такие отключения происходят внезапно для защиты энергосистемы от перегрузки.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Facebook в воскресенье, 1 сентября.
Почему нет предупреждений об экстренных отключениях
В Украине ежедневно используются графики отключения света. Однако время от времени энергетики вынуждены прибегать к экстренным отключениям, которые происходят без предупреждения.
Как отметили в компании, экстренные отключения происходят неожиданно и только в случаях, когда необходимо немедленно оградить энергетическую систему от перегрузки.
"Как только получаем команду об экстренном отключении, информируем об этом на нашей странице и на сайте", — пояснили в ДТЭК.
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