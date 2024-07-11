Чому Валерій Залужний пішов з армії і став послом — його помічниця відповіла

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Міноборони

Колишня помічниця і головна комунікаційниця ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного — Людмила Долгоновська заявила, що він не міг залишитися в ЗСУ з низки причин. До того ж ексголовком цікавився міжнародною політикою.

Про це Людмила Долгоновська розповіла в інтерв'ю "Є Питання", опублікованому на YouTube у вівторок, 9 липня.

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У відповідь на питання, чому Залужний погодився на посаду посла у Великій Британії, його колишня речниця відповіла, що, на її думку, є кілька причин цього рішення. По-перше, він не міг залишитись у Збройних силах через нормативну базу, оскільки, щоб понизити в посаді, мають бути якісь підстави. По-друге, якщо створити для ексголовнокомандувача нову посаду — виникає інший аспект.

"Якщо Залужний залишається в Збройних силах, це створює дві армії, тому що завжди була б більша частина військових, які орієнтувалися б на нього. І в якому б тоді становищі перебував чинний Головнокомандувач? Будь-хто, хто був би на цій посаді. А це фактично підриває один з базових принципів військової організації — принцип єдиноначалля. Тому йому залишитися в війську було неможливим", — пояснила Долгоновська.

Вона також розповіла, що Залужного цікавить і міжнародна політика, адже він свого часу вчився в Острозькій академії, де закінчив факультет міжнародних відносин.

"Звичайно, якщо військова служба для тебе закінчена, це має бути якийсь інший вид державної служби. І я зрозуміла, що в нього є інтерес до міжнародної політики, коли він вчився в Острозькій академії і саме на факультеті міжнародних відносин. Коли оцей весь набір факторів скласти до купи, це дійсно виглядає як дуже така резонна історія", — додала Долгоновська.

Як відомо, Залужний у середу, 10 липня, розпочав роботу у Великій Британії на посаді українського посла.

Інтерв'ю з колишньою помічницею Залужного

Нагадаємо, що речниця ексголовкома розповіла, чи був він готовий до повномасштабного вторгнення та чи знав, що це неминуче. За її словами, вперше Залужний сказав про загрозу повномасштабної російської агресії в серпні 2021 року.

Також Долгоновська зазначила, що сумнівів щодо спроможності українців відбити наступ російських окупантів напередодні вторгнення РФ в Україну у Залужного не було. Водночас розглядалися різні сценарії: від повномасштабної війни до наступу виключно на сході.

Додамо, що аналогічну заяву речниця зробила й щодо США. У Вашингтона не було сумнівів щодо можливості відбити російський наступ у лютому 2022 року, зокрема в Київській області. Був завжди професійний діалог між військовими.