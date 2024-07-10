Розмови Залужного та Міллі — чи сумнівалися США в можливостях української армії

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб

Зі сторони США не було сумнівів щодо можливості відбити російський наступ у лютому 2022 рок, зокрема на Київщині. Був завжди професійний діалог між військовими.

Про це розповіла колишня помічниця і головна комунікаційниця ексголовкома Валерія Залужного Людмила Долгоновська в інтерв'ю каналу "Є питання".

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Долгоновська зазначила, що вона була присутня майже на всіх телефонних переговорах Залужного з тодішнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Мені було довірено там бути саме для того, щоб була забезпечена зовнішня комунікація. Звісно, я не можу розкривати деталі, але хочу сказати, що ніколи не звучало образ і ніколи не було зневажливих розмов. Це завжди була велика повага, завжди був професійний діалог двох військових, які розуміють свою справу і ситуацію", — сказала вона.

Експомічниця додала, що під час розмов не було з боку представника США сумнівів щодо можливостей української армії.

"Я не можу сказати, що це звучало як сумніви. Розглядалися різні сценарії, в тому числі повномасштабний наступ, про який говорив генерал Мілллі публічно, або сценарій наступальної операції на сході, або якісь комбіновані дії. Ми говорили про те, які сили і засоби ми маємо для того, щоб відреагувати на них", — підкреслила Долгоновська.

Вона також розповіла, що під час кожної розмови з Міллі Україна просила про допомогу від США.

Раніше експомічниця Залужного заявила, що військові просили керівництво країни оголосити мобілізацію раніше 24 лютого 2022 року, аби вони могли поповнити військо і висунутися на рубежі оборони.

Також, за її словами, ексголовком публічно сказав про загрозу повномасштабного вторгнення на форумі "Україна-30" 23 серпня 2021 року.

Крім того, Долгоновська повідомила, що у Генштабі Збройних сил України розглядали різні варіанти нападу Росії на Україну, тому завчасно було ухвалено план оборони країни. Військові під час навчань відпрацьовували різні ситуації.