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У Залужного прокоментували "сумніви" генерала Міллі щодо українського війська

10 липня 2024 20:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Розмови Залужного та Міллі — чи сумнівалися США в можливостях української армії
Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Зі сторони США не було сумнівів щодо можливості відбити російський наступ у лютому 2022 рок, зокрема на Київщині. Був завжди професійний діалог між військовими.

Про це розповіла колишня помічниця і головна комунікаційниця ексголовкома Валерія Залужного Людмила Долгоновська в інтерв'ю каналу "Є питання".

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Як відбувалася комунікація між Міллі та Залужним

Долгоновська зазначила, що вона була присутня майже на всіх телефонних переговорах Залужного з тодішнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Мені було довірено там бути саме для того, щоб була забезпечена зовнішня комунікація. Звісно, я не можу розкривати деталі, але хочу сказати, що ніколи не звучало образ і ніколи не було зневажливих розмов. Це завжди була велика повага, завжди був професійний діалог двох військових, які розуміють свою справу і ситуацію", — сказала вона.

Експомічниця додала, що під час розмов не було з боку представника США сумнівів щодо можливостей української армії.

"Я не можу сказати, що це звучало як сумніви. Розглядалися різні сценарії, в тому числі повномасштабний наступ, про який говорив генерал Мілллі публічно, або сценарій наступальної операції на сході, або якісь комбіновані дії. Ми говорили про те, які сили і засоби ми маємо для того, щоб відреагувати на них", — підкреслила Долгоновська.

Вона також розповіла, що під час кожної розмови з Міллі Україна просила про допомогу від США.

Раніше експомічниця Залужного заявила, що військові просили керівництво країни оголосити мобілізацію раніше 24 лютого 2022 року, аби вони могли поповнити військо і висунутися на рубежі оборони.

Також, за її словами, ексголовком публічно сказав про загрозу повномасштабного вторгнення на форумі "Україна-30" 23 серпня 2021 року. 

Крім того, Долгоновська повідомила, що у Генштабі Збройних сил України розглядали різні варіанти нападу Росії на Україну, тому завчасно було ухвалено план оборони країни. Військові під час навчань відпрацьовували різні ситуації.

США війна ЗСУ Валерій Залужний армія Генштаб ЗСУ війна в Україні Марк Міллі

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