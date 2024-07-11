Почему Валерий Залужный ушел из армии и стал послом — его помощница ответила

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Минобороны

Бывший помощник и главный коммуникационник экс-головнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного — Людмила Долгоновская заявила, что он не мог остаться в ВСУ по ряду причин. К тому же, экс-головком интересовался международной политикой.

Об этом Людмила Долгоновская рассказала в интервью "Є Питання", опубликованном на YouTube во вторник, 9 июля.

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Почему Залужный согласился стать послом

В ответ на вопрос, почему Залужный согласился на должность посла в Великобритании, его бывшая пресс-секретарь ответила, что, по ее мнению, есть несколько причин этого решения. Во-первых, он не мог остаться в Вооруженных силах из-за нормативной базы, поскольку, чтобы снизить в должности, должны быть какие-то основания. Во-вторых, если создать для экс-головнокомандующего новую должность, возникает другой аспект.

"Если Залужный остается в Вооруженных силах, это создает две армии, потому что всегда была бы большая часть военных, которые ориентировались бы на него. И в каком бы тогда положении находился действующий Главнокомандующий? Любой, кто был бы на этом посту. А это фактически подрывает один из базовых принципов военной организации — принцип единоначалия. Поэтому ему остаться в войске было невозможным", — пояснила Долгоновская.

Она также рассказала, что Залужного интересует и международная политика, ведь он в свое время учился в Острожской академии, где окончил факультет международных отношений.

"Конечно, если военная служба для тебя окончена, это должен быть какой-то другой вид государственной службы. И я поняла, что у него есть интерес к международной политике, когда он учился в Острожской академии и именно на факультете международных отношений. Когда этот весь набор факторов сложить в кучу, это действительно выглядит как очень такая резонная история", — добавила Долгоновская.

Как известно, Залужный в среду, 10 июля, начал работу в Великобритании в должности украинского посла.

Интервью с бывшей помощницей Залужного

Напомним, что спикер экс-головкома рассказала, был ли он готов к полномасштабному вторжению и знал ли, что это неизбежно. По ее словам, впервые Залужный сказал об угрозе полномасштабной российской агрессии в августе 2021 года.

Также Долгоновская отметила, что сомнений в способности украинцев отразить наступление российских оккупантов накануне вторжения РФ в Украину у Залужного не было. В то же время рассматривались разные сценарии: от полномасштабной войны до наступления исключительно на востоке.

Добавим, что аналогичное заявление спикер сделала и в отношении США. У Вашингтона не было сомнений в возможности отразить российское наступление в феврале 2022 года, в частности в Киевской области. Был всегда профессиональный диалог между военными.