Почему сейчас отключений больше, чем в прошлом - в ДТЭК объяснили нюансы

Почему сейчас отключений больше, чем в прошлом году — объяснение ДТЭК
Если сравнивать удары России по энергосистеме Украины в этом и в прошлые годы, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 23 июля.
Почему сейчас больше отключений
"Следует запомнить основное — еще ни одна страна в мире не испытывала таких разрушений энергосистемы. Эксперты часто говорят, что любая другая энергосистема Европы уже давно бы не выдержала", — отметили в ведомстве.
Там рассказали, что в 2022-2023 годах россияне били в основном по объектам, распределяющим электроэнергию, и некоторым электростанциям. Из-за прошлогодних обстрелов невозможно полностью восстановить энергосистему. Сейчас у нас нет резервных мощностей, которые были в 2022-2023 годах.
"При последних обстрелах мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт. Сейчас разрушения генерации, то есть станций, производящих электроэнергию, намного серьезнее", — добавили в ДТЭК.
Напомним, недавно в ДТЭК объяснили, почему свет выключают даже ночью. По данным ведомства, нехватка электроэнергии круглосуточная. Кроме того, ночью гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не помогают чистыми киловаттами.
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