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Почему сейчас отключений больше, чем в прошлом году — объяснение ДТЭК

23 июля 2024 15:36
Катерина Османская - Редактор
Почему сейчас отключений больше, чем в прошлом - в ДТЭК объяснили нюансы
Девушки работают при отключении света. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Если сравнивать удары России по энергосистеме Украины в этом и в прошлые годы, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 23 июля.

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"Следует запомнить основное — еще ни одна страна в мире не испытывала таких разрушений энергосистемы. Эксперты часто говорят, что любая другая энергосистема Европы уже давно бы не выдержала", — отметили в ведомстве.

Там рассказали, что в 2022-2023 годах россияне били в основном по объектам, распределяющим электроэнергию, и некоторым электростанциям. Из-за прошлогодних обстрелов невозможно полностью восстановить энергосистему. Сейчас у нас нет резервных мощностей, которые были в 2022-2023 годах.

"При последних обстрелах мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт. Сейчас разрушения генерации, то есть станций, производящих электроэнергию, намного серьезнее", — добавили в ДТЭК.

Напомним, недавно в ДТЭК объяснили, почему свет выключают даже ночью. По данным ведомства, нехватка электроэнергии круглосуточная. Кроме того, ночью гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не помогают чистыми киловаттами.

Также мы писали, на сколько подорожали генераторы в Украине и какова их стоимость за границей.

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