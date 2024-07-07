Графіки відключення світла в Україні завтра, 8 липня — прогноз Укренерго

Жінка користується телефоном під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні в понеділок, 8 липня, застосовуватимуть упродовж всієї доби. В першій половині дня вимикатимуть електроенергію в дві черги, ввечері — в чотири. Також ми підготували для вас поради, як вижити в спеку під час вимкнень світла.

Про відключення світла повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.

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"Завтра, 8 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 — чотири черги. В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно", — попередили енергетики.

В Укренерго додали, що споживання світла зростає у зв'язку з сильною спекою.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Водночас у ДТЕК уточнили, що в Києві та області, а також Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, зберігається висока ймовірність відключень світла в світло-сірих зонах з 14:00 і до кінця доби.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Як вижити в спеку без світла

Якщо ви не можете обійтися без кондиціонера чи вентилятора під час відключення світла або не можете придбати собі такі прилади, цей перелік для вас. До того ж навичка самостійно долати спеку буде корисною кожному.

Так от, щоб вижити в цю аномально-пекельну спеку, можна використовувати такі "ґаджети":

ручні вентилятори : вентилятори з механічним приводом, які потрібно крутити вручну, можуть забезпечити невеликий потік повітря;

: вентилятори з механічним приводом, які потрібно крутити вручну, можуть забезпечити невеликий потік повітря; гідрогелеві маски: маски, які містять охолоджуючий гель і можуть застосовуватися на обличчя або шию;

маски, які містять охолоджуючий гель і можуть застосовуватися на обличчя або шию; охолоджуючі капелюхи: капелюхи з вбудованими охолоджуючими елементами, які можуть змочуватися водою й зберігати прохолоду;

капелюхи з вбудованими охолоджуючими елементами, які можуть змочуватися водою й зберігати прохолоду; водяні розпилювачі: маленькі ручні розпилювачі для води допоможуть охолодити шкіру, створюючи ефект випаровування;

маленькі ручні розпилювачі для води допоможуть охолодити шкіру, створюючи ефект випаровування; сонцезахисні парасольки: вони не охолоджують безпосередньо, але допомагають уникнути нагрівання від прямих сонячних променів;

вони не охолоджують безпосередньо, але допомагають уникнути нагрівання від прямих сонячних променів; переносні гідратаційні системи: спеціальні пляшки чи рюкзаки з системою для постійного вживання води;

спеціальні пляшки чи рюкзаки з системою для постійного вживання води; охолоджуючі рушники: спеціальні рушники, які тримають прохолоду тривалий час після змочування водою;

спеціальні рушники, які тримають прохолоду тривалий час після змочування водою; охолоджуючі гелеві подушки: подушки, наповнені охолоджуючим гелем, які тримають низьку температуру.

Песик охолоджується під вентилятором. Фото: pixabay.com

Як зробити кондиціонер в домашніх умовах

Можна зробити кондиціонер із підручних засобів лише за 20 хвилин. Для цього вам знадобиться вентилятор на батарейках, велика миска (металева або скляна підійде найкраще), кубики льоду, рушник, стіл або квадратна платформа.

Як зробити кондиціонер власноруч:

Засипте кубики льоду в металеву або скляну миску. Поставте миску з льодом на стіл або платформу на рівні з лопатями вентилятора. Накрийте стіл рушником, щоб захистити від конденсату. Увімкніть вентилятор на максимальну потужність.

Таким чином лід буде розтавати, створюючи прохолодний вітерець.

Крім того, можна також насипати лід в пляшки і прилаштувати до вентилятора як показано на фото нижче. Метод обирайте такий, який вам зручніший.

Саморобний кондиціонер в домашніх умовах. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що в ДТЕК пояснили, чому в Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі. За словами енергетиків, певна частина енергогенерації не працює вночі.

Також провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чому застосовують віялові відключення світла. За його словами, насправді це порятунок від сценарію, коли світла більше не буде, аніж буде.

