Графики отключения света в Украине завтра, 8 июля — прогноз Укрэнерго

Женщина пользуется телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Украине в понедельник, 8 июля, будут применяться на протяжении всех суток. В первой половине дня будут выключать электроэнергию в две очереди, вечером — в четыре. Также мы подготовили вам советы, как выжить в жару во время отключений света.

Об отключении света сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"Завтра, 8 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 — четыре очереди. В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно", — предупредили энергетики.

В Укрэнерго добавили, что потребление света растет из-за сильной жары.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

В то же время в ДТЭК уточнили, что в Киеве и области, а также Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется высокая вероятность отключений света в светло-серых зонах с 14:00 и до конца суток.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Как выжить в жару без света

Если вы не можете обойтись без кондиционера или вентилятора при отключении света или не можете приобрести себе такие устройства, этот список для вас. К тому же навык самостоятельно преодолевать жару будет полезен каждому.

Так вот, чтобы выжить в эту аномально-адскую жару, можно использовать следующие "гаджеты":

ручные вентиляторы : вентиляторы с механическим приводом, которые нужно крутить вручную, могут обеспечить небольшой поток воздуха;

: вентиляторы с механическим приводом, которые нужно крутить вручную, могут обеспечить небольшой поток воздуха; гидрогелевые маски: маски, содержащие охлаждающий гель и могут применяться на лицо или шею;

маски, содержащие охлаждающий гель и могут применяться на лицо или шею; охлаждающие шляпы: шляпы со встроенными охлаждающими элементами, которые могут смачиваться водой и сохранять прохладу;

шляпы со встроенными охлаждающими элементами, которые могут смачиваться водой и сохранять прохладу; водяные распылители: маленькие ручные распылители для воды помогут охладить кожу, создавая эффект испарения;

маленькие ручные распылители для воды помогут охладить кожу, создавая эффект испарения; солнцезащитные зонтики: они не охлаждают напрямую, но помогают избежать нагрева от прямых солнечных лучей;

они не охлаждают напрямую, но помогают избежать нагрева от прямых солнечных лучей; переносные гидратационные системы: специальные бутылки или рюкзаки с системой для постоянного употребления воды;

специальные бутылки или рюкзаки с системой для постоянного употребления воды; охлаждающие полотенца: специальные полотенца, держащие прохладу длительное время после смачивания водой;

специальные полотенца, держащие прохладу длительное время после смачивания водой; охлаждающие гелевые подушки: подушки, наполненные охлаждающим гелем, удерживающие низкую температуру.

Песик охлаждается под вентилятором. Фото: pixabay.com

Как сделать кондиционер в домашних условиях

Кондиционер из подручных средств можно сделать всего за 20 минут. Для этого вам понадобится вентилятор на батарейках, большая миска (металлическая или стеклянная подойдет лучше всего), кубики льда, полотенце, стол или квадратная платформа.

Как сделать кондиционер собственноручно:

Засыпьте кубики льда в металлическую или стеклянную миску. Поставьте миску со льдом на стол или платформу на уровне лопастей вентилятора. Накройте полотенцем стол, чтобы защитить от конденсата. Включите вентилятор на максимальную мощность.

Таким образом лед будет таять, создавая прохладный ветерок.

Кроме того, можно также насыпать лед в бутылки и пристроить к вентилятору, как показано на фото ниже. Метод выбирайте такой, который наиболее вам удобен.

Самодельный кондиционер в домашних условиях. Фото: соцсети

Напомним, что в ДТЭК объяснили, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью. По словам энергетиков, определенная часть энергогенерации не работает ночью.

Также ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, почему применяют веерные отключения света. По его словам, на самом деле это спасение от сценария, когда света больше не будет, чем будет.