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В ДТЕК пояснили причини регулярного вимкнення світла вночі

7 липня 2024 18:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В ДТЕК пояснили, чому вимикають світло і вночі
Відключення світла. Фото: kr.informator.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі. У ДТЕК пояснили, що така ситуація виникає через те, що певна частина енергогенерації не працюють вночі.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону у неділю, 7 липня.

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Чому вимикають світло вночі

Сахарук заявив, що Україна втратила 9 гігаватів потужності електростанцій.

"В цілому, це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі", — заявив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також держрегулятор спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.

електроенергія Україна сфера енергетики електропостачання ДТЕК енергосистема енергетика відключення світла світло

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