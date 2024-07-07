В ДТЕК пояснили, чому вимикають світло і вночі

Відключення світла. Фото: kr.informator.ua

В Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі. У ДТЕК пояснили, що така ситуація виникає через те, що певна частина енергогенерації не працюють вночі.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону у неділю, 7 липня.

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Сахарук заявив, що Україна втратила 9 гігаватів потужності електростанцій.

"В цілому, це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі", — заявив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також держрегулятор спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.