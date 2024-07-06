Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Експерт пояснив значну тривалість відключень світла в Україні arrow

Експерт пояснив значну тривалість відключень світла в Україні

6 липня 2024 06:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Відключення світла в Україні у липні - новини України
Відключення світла в Україні. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Віялові відключення електроенергії в Україні, які дратують споживачів, насправді є порятунком від сценарію, коли світла більше не буде, аніж буде. Диспетчерський центр оперативно реагує на перевантаження у певних зонах, які виникають, і регулює роботу енергосистеми в цілому.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів провідний експерт з енергетики Михайло Гончар.

Читайте також:

За його словами, українська енергосистема продовжує працювати, хоч і в аномальному та критичному режимі, незважаючи на масовані атаки РФ по ній. В цьому контексті попри всі зусилля ворога, енергосистема зберігає функціональність. 

Гончар також прокоментував складнощі в енергетиці у найближчі 6-8 тижнів. Вони виникли через одночасний ремонт енергоблоків та відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах.

"Всі зайняті відновленням та ремонтами. Встановлюють обладнання, яке надійшло від наших партнерів, паралельно йде робота на енергоблоках атомних електростанцій, які влітку традиційно проходять профілактичні ремонти. Все це не просто скоординувати навіть за нормальних обставин, а тим більше – за таких аномальних, які у нас є зараз", — уточнив експерт.

Він також наголосив, якби така ситуація трапилася в іншій країні, у них би вже все лежало. Мовляв, у них немає надлишкових запасів генерацій, ні передавальних потужностей і навіть відповідних протоколів дій. Тому Україна в цьому плані демонструє феноменальну стійкість. 

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження. Це пов'язано з тим, що енергосистема міст була спроєктована не для рівномірних відключень, що ускладнює їх забезпечення.
 
 

електроенергія електропостачання війна в Україні світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони