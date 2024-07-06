Відключення світла в Україні у липні - новини України

Відключення світла в Україні. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Віялові відключення електроенергії в Україні, які дратують споживачів, насправді є порятунком від сценарію, коли світла більше не буде, аніж буде. Диспетчерський центр оперативно реагує на перевантаження у певних зонах, які виникають, і регулює роботу енергосистеми в цілому.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів провідний експерт з енергетики Михайло Гончар.

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За його словами, українська енергосистема продовжує працювати, хоч і в аномальному та критичному режимі, незважаючи на масовані атаки РФ по ній. В цьому контексті попри всі зусилля ворога, енергосистема зберігає функціональність.

Гончар також прокоментував складнощі в енергетиці у найближчі 6-8 тижнів. Вони виникли через одночасний ремонт енергоблоків та відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах.

"Всі зайняті відновленням та ремонтами. Встановлюють обладнання, яке надійшло від наших партнерів, паралельно йде робота на енергоблоках атомних електростанцій, які влітку традиційно проходять профілактичні ремонти. Все це не просто скоординувати навіть за нормальних обставин, а тим більше – за таких аномальних, які у нас є зараз", — уточнив експерт.

Він також наголосив, якби така ситуація трапилася в іншій країні, у них би вже все лежало. Мовляв, у них немає надлишкових запасів генерацій, ні передавальних потужностей і навіть відповідних протоколів дій. Тому Україна в цьому плані демонструє феноменальну стійкість.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження. Це пов'язано з тим, що енергосистема міст була спроєктована не для рівномірних відключень, що ускладнює їх забезпечення.



