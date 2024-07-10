Данія буде напряму фінансувати оборонні підприємства України

Міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Данія стала першою країною у складі НАТО, яка напряму інвестуватиме в українські виробництва зброї та боєприпасів. Відомо, що перший контракт планують підписати найближчим часом.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook у середу, 10 липня.

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Умєров зустрівся з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом для обговорення створення спільних оборонних підприємств. Вони розглядали можливість спільного вкладання коштів у виробництво зброї, яка призначена для зміцнення обороноздатності України.

"Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", який стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств", — йдеться в повідомлені міністра.

Нагадаємо, Німеччина у понеділок, 8 липня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.