Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Данія першою з країн НАТО буде напряму інвестувати в українські оборонні виробництва arrow

Данія першою з країн НАТО буде напряму інвестувати в українські оборонні виробництва

10 липня 2024 22:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Данія буде напряму фінансувати оборонні підприємства України
Міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Фото: Рустем Умєров/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Данія стала першою країною у складі НАТО, яка напряму інвестуватиме в українські виробництва зброї та боєприпасів. Відомо, що перший контракт планують підписати найближчим часом.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у  Facebook у середу, 10 липня.

Читайте також:

Зустріч Умєрова з міністрами оборони Данії та Нідерландів

Умєров зустрівся з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом для обговорення створення спільних оборонних підприємств. Вони розглядали можливість спільного вкладання коштів у виробництво зброї, яка призначена для зміцнення обороноздатності України.

"Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", який стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств", — йдеться в повідомлені міністра.

Нагадаємо, Німеччина у понеділок, 8 липня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається  зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.

війна Міноборони зброя Данія Нідерланди Україна боєприпаси війна в Україні Умєров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога