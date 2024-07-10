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Дания первой из стран НАТО будет напрямую инвестировать в украинские оборонные производства

10 июля 2024 22:37
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Бригадир София
редактор
Дания будет напрямую финансировать оборонные предприятия Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Фото: Рустем Умеров/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Дания стала первой страной в составе НАТО, которая будет напрямую инвестировать в украинские производства оружия и боеприпасов. Известно, что первый контракт планируется подписать в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 10 июля.

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Умеров встретился с министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом для обсуждения создания совместных оборонных предприятий. Они рассматривали возможность совместного вложения средств в производство оружия, предназначенного для укрепления обороноспособности Украины.

"Для этого Минобороны создает "Оборонный фонд", который станет главным партнером для наших иностранных союзников в вопросе создания совместных предприятий", — говорится в сообщении министра.

Напомним, Германия в понедельник, 8 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

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