Дания будет напрямую финансировать оборонные предприятия Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Дания стала первой страной в составе НАТО, которая будет напрямую инвестировать в украинские производства оружия и боеприпасов. Известно, что первый контракт планируется подписать в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 10 июля.

Читайте также:

Встреча Умерова с министрами обороны Дании и Нидерландов

Умеров встретился с министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом для обсуждения создания совместных оборонных предприятий. Они рассматривали возможность совместного вложения средств в производство оружия, предназначенного для укрепления обороноспособности Украины.

"Для этого Минобороны создает "Оборонный фонд", который станет главным партнером для наших иностранных союзников в вопросе создания совместных предприятий", — говорится в сообщении министра.

Напомним, Германия в понедельник, 8 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.