Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Дефіцит електроенергії — Шмигаль розповів, як українці можуть економити світло arrow

Дефіцит електроенергії — Шмигаль розповів, як українці можуть економити світло

7 грудня 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Дефіцит електроенергії — Шмигаль розповів, як українці можуть економити світло
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook/dshmyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі в українській енергосистемі спостерігається дефіцит електроенергії. Через це "Укренерго" залучає аварійну допомогу з країн Європи. Тому в уряді розповіли, як зараз можна допомогти країні, витрачаючи менше електрики. 

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Наслідки погоди та аварійних робіт

За його словами, це сталося через різке зниження температури повітря, аварійні роботи та обмежену роботу сонячних електростанцій в хмарну погоду. 

""Укренерго" змушене залучати аварійну допомогу з Європи. Це екстрений захід, і не завжди гарантований. Тому зараз Уряд та енергетики закликають всіх і кожного зменшити споживання електроенергії. Особливо з 09:00 до 19:00", — закликав посадовець. 

Як економити світло

Тому Шмигаль закликав українців не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуватися пральною машинкою краще в нічні години.

"Торговельні центри, магазини, ресторани можуть зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності", — додав він. 

Прем'єр-міністр запевнив, що наразі ремонтні бригади та енергетики працюють 24/7, аби відновити роботу електростанцій.

як економити світло
Скриншот допису з Facebook Дениса Шмигаля

Нагадаємо, в енергосистемі України через похолодання зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетикам довелося застосовувати аварійну допомогу з трьох країн Європи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі