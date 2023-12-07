Дефіцит електроенергії — Шмигаль розповів, як українці можуть економити світло

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook/dshmyhal

Наразі в українській енергосистемі спостерігається дефіцит електроенергії. Через це "Укренерго" залучає аварійну допомогу з країн Європи. Тому в уряді розповіли, як зараз можна допомогти країні, витрачаючи менше електрики.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, це сталося через різке зниження температури повітря, аварійні роботи та обмежену роботу сонячних електростанцій в хмарну погоду.

""Укренерго" змушене залучати аварійну допомогу з Європи. Це екстрений захід, і не завжди гарантований. Тому зараз Уряд та енергетики закликають всіх і кожного зменшити споживання електроенергії. Особливо з 09:00 до 19:00", — закликав посадовець.

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Тому Шмигаль закликав українців не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуватися пральною машинкою краще в нічні години.

"Торговельні центри, магазини, ресторани можуть зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності", — додав він.

Прем'єр-міністр запевнив, що наразі ремонтні бригади та енергетики працюють 24/7, аби відновити роботу електростанцій.

Скриншот допису з Facebook Дениса Шмигаля

Нагадаємо, в енергосистемі України через похолодання зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетикам довелося застосовувати аварійну допомогу з трьох країн Європи.