Дефицит электроэнергии — Шмыгаль рассказал, как украинцы могут экономить свет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook/dshmyhal

В настоящее время в украинской энергосистеме наблюдается дефицит электроэнергии. Поэтому "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из стран Европы. Также в правительстве рассказали, как сейчас можно помочь стране, тратя меньше электричества.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, это произошло из-за резкого снижения температуры воздуха, аварийных работ и ограниченной работы солнечных электростанций в облачную погоду.

""Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Это экстренное мероприятие, и не всегда гарантированное. Поэтому сейчас Правительство и энергетики призывают всех и каждого уменьшить потребление электроэнергии. Особенно с 09:00 до 19:00", — призвал чиновник.

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Поэтому Шмыгаль призвал украинцев не включать одновременно мощные электроприборы. Пользоваться стиральной машинкой лучше в ночное время.

"Торговые центры, магазины, рестораны могут уменьшить интенсивность освещения вывесок и витрин. Предприятия могут пересмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности", — добавил он.

Премьер-министр заверил, что в настоящее время ремонтные бригады и энергетики работают 24/7, чтобы возобновить работу электростанций.

Скриншот сообщения из Facebook Дениса Шмыгаля

Напомним, в энергосистеме Украины из-за похолодания зафиксирован дефицит электроэнергии. Энергетикам пришлось применять аварийную помощь из трех стран Европы.