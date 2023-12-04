Скільки населених пунктів залишається без світла через негоду — дані від Укренерго

Відновлення електроенергії. Фото: ДТЕК

Наразі енергосистема України перебуває в складній ситуації. На півдні сьогодні вранці, 4 грудня, одна з теплоцентралей перестала працювати внаслідок пошкодження через обстріл. Загалом через негоду в Україні 145 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Впродовж доби через різні технічні причини в аварійний ремонт фахівці вивели п'ять блоків на теплових електростанціях в деяких областях країни.

Своєю чергою сонячні електростанції не можуть працювати на повну потужність через велику хмарність по всій території країни.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі", — запевнили у повідомленні.

Крім того, синоптики попередили про морози, які накриють Україну впродовж тижня. Через це буде зростати споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту електрики в системі.

"Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", — закликали в Укренерго.

Відключення світла в населених пунктах країни

Попри стабільну температуру, вечірній максимум споживання електроенергії 3 грудня був на 3,5% вище, ніж минулої неділі, а саме 26 листопада. Головною причиною є зменшення споживання в той день внаслідок масових відключень світла на півдні країни.

Також через складні погодні умови впродовж 25-26 листопада на Одещині було знеструмлено багато населених пунктів, проте станом на 4 грудня електропостачання було повністю відновлено.

Своєю чергою 3 грудня через негоду пошкодилися мережі системи розподілу електроенергії обленерго на заході країни. Тому станом на ранок 4 грудня без світла залишилося 145 населених пунктів у:

Житомирській,

Львівській,

Сумській,

Чернігівській областях.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — наголосили у повідомленні.

Експорт та імпорт електроенергії

Також у відомстві додали, що станом на сьогодні, 4 грудня, експорт відсутній.

Імпорт електроенергії сьогодні буде здійснюватися ввечері впродовж однієї години з Румунії та Словаччини.

"Загальний обсяг 82 МВт·год. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт", — уточнили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що країна достатньо готова до зими. За його словами, наразі триває робота над тим, щоб у всіх громадян було світло і тепло.