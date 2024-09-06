МАГАТЕ розширить присутність своїх експертів в Україні

Хмельницька атомна електростанція. Фото: Енергоатом

Україна та Міжнародне агентство атомної енергетики (МАГАТЕ) домовилися, що експерти агентства стежитимуть за ситуацією на головних українських підстанціях, включно з атомними електростанціями. Моніторингова місія розпочне роботу з наступного тижня.

Про це повідомило 5 вересня агентство Reuters.

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У МАГАТЕ зазначили, що більш ніж половина електроенергії в Україні генерується саме атомними електростанціями. Проте, постійні російські атаки по підстанціях негативно впливають на роботу АЕС.

"Домовилися, що МАГАТЕ розширить свій функціонал, свою присутність в Україні, а підстанції, які важливі для безпеки атомних електростанцій, також будуть об'єктом міжнародного моніторингу. Росія, не завдаючи прямих ударів по атомних електростанціях, загрожує їх безпечній роботі через напади на об’єкти енергетичної інфраструктури", — заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

Відомо, що перший візит моніторингової місії на одну з підстанцій запланували на наступний тиждень. Зараз в Україні перебуває генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він вже відвідав Запорізьку АЕС, яка наразі окупована російськими військами.