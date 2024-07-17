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Діятимуть кілька черг відключень — як відключатимуть світло в Україні сьогодні

17 липня 2024 00:09
Анатолій Слюсар - Редактор
У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в середу, 17 липня
Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

У середу, 17 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло 17 липня

"З 00:00 до 06:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень. З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

У ДТЕК повідомили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях у період з 06:00 до кінця доби є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.

У середу, 17 липня, в деяких областях відключення можуть бути навіть у світло-сірій зоні графіків
Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Коли можна користуватися енергоємними прилади
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Нагадаємо, удень у вівторок, 16 липня, у деяких областях України запровадили аварійні відключення світла. Причинами цих тимчасових незручностей стали аномальна спека та збільшення дефіциту в енергосистемі.

Також ми повідомляли, що Литва передала Україні устаткування Вільнюської ТЕЦ-3. Це допоможе відновити енергооб'єкти, які зазнали пошкоджень у результаті російських обстрілів.

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