Аварійні відключення світла в Україні через аномальну спеку 16 липня — де діють обмеження

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

У деяких областях України запровадили аварійні відключення світла. Причиною є аномальна спека та збільшення дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 16 липня.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Харківська область:

Крім планованих вимкнень, на тлі спеки застосуються й аварійні. Обмеження охоплюють всі райони області.

Дніпропетровська область:

"Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго", — йдеться у повідомленні ДТЕК Дніпровські електромережі.

Під час екстрених відключень графіки, які були спрогнозовані раніше, не діють.

Полтавська область:

У "Полтаваобленерго" зазначили, що з 09:02 в області застосовано графік аварійних відключень третьої черги. О 9:58 додано ще дві черги, а о 10:14 — ще п'ять. Загалом десять черг.

Донецька область:

"Через збільшення дефіциту електроенергії у Донецькій області, введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Сумська область:

На території Сумської області введені всі десять черг. Причина — для зняття перевантаження на перетині Україна — Харків — Дніпро.

Нагадаємо, графіки відключення світла в Україні 16 липня застосовуватимуть упродовж всього дня. Енергетики попереджають про посилені відключення вночі та в другій половині доби.

Також в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас уже у вересні-жовтні існує ймовірність скасування відключень світла.