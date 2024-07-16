Аварійні відключення світла в Україні через аномальну спеку 16 липня — де діють обмеження

У деяких областях України запровадили аварійні відключення світла — перелік
У деяких областях України запровадили аварійні відключення світла. Причиною є аномальна спека та збільшення дефіциту в енергосистемі.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 16 липня.
Аварійні відключення світла
Харківська область:
Крім планованих вимкнень, на тлі спеки застосуються й аварійні. Обмеження охоплюють всі райони області.
Дніпропетровська область:
"Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго", — йдеться у повідомленні ДТЕК Дніпровські електромережі.
Під час екстрених відключень графіки, які були спрогнозовані раніше, не діють.
Полтавська область:
У "Полтаваобленерго" зазначили, що з 09:02 в області застосовано графік аварійних відключень третьої черги. О 9:58 додано ще дві черги, а о 10:14 — ще п'ять. Загалом десять черг.
Донецька область:
"Через збільшення дефіциту електроенергії у Донецькій області, введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго", — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Сумська область:
На території Сумської області введені всі десять черг. Причина — для зняття перевантаження на перетині Україна — Харків — Дніпро.
Нагадаємо, графіки відключення світла в Україні 16 липня застосовуватимуть упродовж всього дня. Енергетики попереджають про посилені відключення вночі та в другій половині доби.
Також в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас уже у вересні-жовтні існує ймовірність скасування відключень світла.
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