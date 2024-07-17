В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в среду, 17 июля

Человек зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет 17 июля

С 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. С 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. C 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", — говорится в сообщении энергокомпании.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях в период с 06:00 до конца суток есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00.

Скриншот сообщения ДТЭК

Категории отключений в графиках:

темно-серая зона — время, когда света точно нет;

светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;

белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

Где можно посмотреть графики отключения света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и 17:00 до 23:00 . Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Напомним, днем во вторник, 16 июля, в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света. Причинами этих неудобств стали аномальная жара и увеличение дефицита в энергосистеме.

Также мы сообщали, что Литва передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Это поможет восстановить энергообъекты, которые получили повреждения в результате российских обстрелов.