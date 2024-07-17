В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в среду, 17 июля

Будут действовать несколько очередей отключений — как будут отключать свет в Украине сегодня
В среду, 17 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.
Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Как будут отключать свет 17 июля
С 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. С 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. C 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", — говорится в сообщении энергокомпании.
В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях в период с 06:00 до конца суток есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00.
Категории отключений в графиках:
- темно-серая зона — время, когда света точно нет;
- светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
- белая зона — время, когда свет гарантировано есть.
Где можно посмотреть графики отключения света
В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и 17:00 до 23:00 . Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, днем во вторник, 16 июля, в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света. Причинами этих неудобств стали аномальная жара и увеличение дефицита в энергосистеме.
Также мы сообщали, что Литва передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Это поможет восстановить энергообъекты, которые получили повреждения в результате российских обстрелов.
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