Какая ситуация с электричеством в Украине прогнозируется осенью

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: Закарпатьеоблэнерго

В Украине продолжают фиксировать тяжелую ситуацию в энергосистеме из-за поврежденных и разрушенных объектов генерации в результате российских обстрелов. В то же время, уже в сентябре-октябре существует вероятность отмены отключений света.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЇВ24.

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"Моя оценка выглядит так, что если погода действительно улучшится, то речь будет идти о 8-10 часах обеспеченных поставок в Киеве", — сказал Харченко.

Он предполагает, что примерно с августа или начала сентября может не быть ограничений вообще. Но это при условии, что не будет новых атак и повреждений и в случае, если ремонты энергоблоков АЭС будут завершены вовремя и будут работать.

"У нас есть шансы в сентябре-октябре пожить без ограничений", — добавил эксперт.

Напомним, в Украине абоненты ведущих операторов жалуются на ухудшение качества связи и Интернета при отключении электроэнергии. Жалобы пользователи оставляют на официальных страницах "Киевстара", Vodafone и lifecell.

Также мы писали, что из-за жары в Украине энергетики применяют ограничения электричества в четыре очереди сразу.