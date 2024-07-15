Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 15 липня — прогноз Укренерго

Довше без світла — в Укренерго попередили про сильніші відключення сьогодні
Графіки відключення світла в Україні в понеділок, 15 липня, енергетики будуть застосовувати протягом усього дня. В другу половину доби обмеження діятимуть у чотири черги.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла 15 липня
"15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно", — попереджають в Укренерго.
Енергетики додають, що в інші години обмеження світла діятимуть в три черги.
"Споживайте, будь ласка, ощадливо", — закликають в компанії.
Де шукати графіки відключення світла
Українці можуть ознайомитися з графіками відключень електроенергії для своїх міст і областей, перейшовши за такими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Закликаємо економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години: 6:00-9:00 та 17:00-23:00. Енергетики рекомендують користуватися такими приладами вночі 23:00-6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Як вижити в спеку без світла
Через відключення світла вентилятори та кондиціонери не врятують в сильну спеку. В нинішніх умовах кожен українець повинен знати базові поради, як пережити це пекельне літо без електроенергії. Ось кілька рекомендацій:
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Яка ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, що в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк прогнозує покращення ситуації в українській енергосистемі вже наприкінці тижня. За його словами, з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.
Також ми писали про попередження енергетиків, згідно з яким деяким споживачам електроенергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Це пов'язано з незаконним використанням світла для комерційних потреб.
Додамо, що в Укренерго попередили споживачів про фейк, що шириться мережею. Йдеться про заклики під'єднатися до мобільних додатків з логотипом компанії нібито з "новою системою відключень електроенергії".
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