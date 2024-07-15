Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 15 липня — прогноз Укренерго

Чоловік працює за ноутбуком під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні в понеділок, 15 липня, енергетики будуть застосовувати протягом усього дня. В другу половину доби обмеження діятимуть у чотири черги.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно", — попереджають в Укренерго.

Енергетики додають, що в інші години обмеження світла діятимуть в три черги.

"Споживайте, будь ласка, ощадливо", — закликають в компанії.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де шукати графіки відключення світла

Українці можуть ознайомитися з графіками відключень електроенергії для своїх міст і областей, перейшовши за такими посиланнями:

Закликаємо економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години: 6:00-9:00 та 17:00-23:00. Енергетики рекомендують користуватися такими приладами вночі 23:00-6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити в спеку без світла

Через відключення світла вентилятори та кондиціонери не врятують в сильну спеку. В нинішніх умовах кожен українець повинен знати базові поради, як пережити це пекельне літо без електроенергії. Ось кілька рекомендацій:

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.

Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.

Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Дівчина страждає від спеки. Фото: freepik.com

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк прогнозує покращення ситуації в українській енергосистемі вже наприкінці тижня. За його словами, з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

Також ми писали про попередження енергетиків, згідно з яким деяким споживачам електроенергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Це пов'язано з незаконним використанням світла для комерційних потреб.

Додамо, що в Укренерго попередили споживачів про фейк, що шириться мережею. Йдеться про заклики під'єднатися до мобільних додатків з логотипом компанії нібито з "новою системою відключень електроенергії".