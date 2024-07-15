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Довше без світла — в Укренерго попередили про сильніші відключення сьогодні

15 липня 2024 00:15
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 15 липня — прогноз Укренерго
Чоловік працює за ноутбуком під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Україні в понеділок, 15 липня, енергетики будуть застосовувати протягом усього дня. В другу половину доби обмеження діятимуть у чотири черги.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram. 

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"15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно", — попереджають в Укренерго.

Енергетики додають, що в інші години обмеження світла діятимуть в три черги.

"Споживайте, будь ласка, ощадливо", — закликають в компанії.

Коли не буде світла сьогодні, 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де шукати графіки відключення світла

Українці можуть ознайомитися з графіками відключень електроенергії для своїх міст і областей, перейшовши за такими посиланнями:

Закликаємо економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години: 6:00-9:00 та 17:00-23:00.  Енергетики рекомендують користуватися такими приладами вночі 23:00-6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити в спеку без світла

Через відключення світла вентилятори та кондиціонери не врятують в сильну спеку. В нинішніх умовах кожен українець повинен знати базові поради, як пережити це пекельне літо без електроенергії. Ось кілька рекомендацій: 

  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Як врятуватися від спеки
Дівчина страждає від спеки. Фото: freepik.com

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк прогнозує покращення ситуації в українській енергосистемі вже наприкінці тижня. За його словами, з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

Також ми писали про попередження енергетиків, згідно з яким деяким споживачам електроенергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Це пов'язано з незаконним використанням світла для комерційних потреб.

Додамо, що в Укренерго попередили споживачів про фейк, що шириться мережею. Йдеться про заклики під'єднатися до мобільних додатків з логотипом компанії нібито з "новою системою відключень електроенергії".

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