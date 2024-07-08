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Днів без відключень не буде — в Укренерго змінили підхід до електропостачання на завтра

8 липня 2024 22:04
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Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Україні у вівторок, 9 червня
Місто в темноті. Фото ілюстративне: Сергій Козлов/KHARKIV Today
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 9 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00. Також стало відомо, що вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області не буде проводитися у липні.

Про це в понеділок, 8 липня, повідомили в НЕК "Укренерго"

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Завтра, 9 липня, у всіх регіонах України діятимуть обмеження електропостачання. З 05:00 до 14:00 годин будуть застосовуватися дві черги відключень, з 16:00 до 22:00 — чотири черги, а в інші години — три черги.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"
Допис НЕК "Укренерго". Фото: скриншот

Скасування режимних вимірювань

В Укренерго також заявили, що вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області з 9 по 24 липня — скасовується. Раніше держрегулятор повідомляв про скасування обмеження для кожної області за певним розкладом протягом цього двотижневого періоду.

Причиною скасування став серйозний дефіцит енергії в системі та збільшенням споживання через спеку. У таких обставинах обленерго не зможуть забезпечити рівномірне обмеження споживання під час проведення вимірів у певному регіоні.

Режимні виміри у літній період будуть здійснені пізніше, коли ситуація в енергосистемі стане сприятливішою, а температура повітря знизиться. Це необхідно для того, щоб забезпечити більш рівномірний і точний розподіл доступної потужності між різними регіонами.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії.

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