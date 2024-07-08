Графіки відключення світла в Україні у вівторок, 9 червня

Місто в темноті. Фото ілюстративне: Сергій Козлов/KHARKIV Today

У вівторок, 9 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00. Також стало відомо, що вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області не буде проводитися у липні.

Про це в понеділок, 8 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Завтра, 9 липня, у всіх регіонах України діятимуть обмеження електропостачання. З 05:00 до 14:00 годин будуть застосовуватися дві черги відключень, з 16:00 до 22:00 — чотири черги, а в інші години — три черги.

Допис НЕК "Укренерго". Фото: скриншот

Скасування режимних вимірювань

В Укренерго також заявили, що вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області з 9 по 24 липня — скасовується. Раніше держрегулятор повідомляв про скасування обмеження для кожної області за певним розкладом протягом цього двотижневого періоду.

Причиною скасування став серйозний дефіцит енергії в системі та збільшенням споживання через спеку. У таких обставинах обленерго не зможуть забезпечити рівномірне обмеження споживання під час проведення вимірів у певному регіоні.

Режимні виміри у літній період будуть здійснені пізніше, коли ситуація в енергосистемі стане сприятливішою, а температура повітря знизиться. Це необхідно для того, щоб забезпечити більш рівномірний і точний розподіл доступної потужності між різними регіонами.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

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