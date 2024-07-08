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Експерт пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії

8 липня 2024 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки електроенергії виробляє АЕС - пояснення експерта - новини України
Запорізька АЕС. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Українські атомні електростанції – це об’єкти базової генерації, які працюють у стабільному режимі і не можуть видавати більше електроенергії, ніж видають за базовими характеристиками.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів провідний експерт з енергетики Михайло Гончар.

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"АЕС — це базова генерація, яка працює у стабільному режимі. Якщо енергоблок має потужність один гігават, то стільки він і видаватиме. Так він спроэктований", — наголосив Гончар.

А от уже нові енергоблоки сучасного періоду спроэктовані по-іншому. Наприклад, на аналогічних енергоблоках у Словаччині провели модифікацію, яка дає можливість певного збільшення чи зменшення потужностей.

"Але це не так, що захотів до нуля, а потім на максимум — це не про роботу енергоблоків. Тому це так і називається — базова генерація", — підсумував експерт.

Нагадаємо, за словами керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація в енергетиці в Україні відчутно покращиться у серпні 2024 року. Це стане можливо після проведення планових ремонтів енергоблоків АЕС, а також зміни погодних умов.
 

електроенергія АЕС сфера енергетики енергосистема світло

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