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Дней без отключений не будет — в Укрэнерго изменили подход к электроснабжению на завтра

8 июля 2024 22:04
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Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Украине во вторник, 9 июня
Город в темноте. Фото иллюстративное: Сергей Козлов/KHARKIV Today
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Бригадир София
редактор

Во вторник, 9 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00. Также стало известно, что измерение фактического уровня потребления в каждой области не будет производиться в июле.

Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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9 июля во всех регионах Украины будут действовать ограничения электроснабжения. С 05:00 до 14:00 часов будут применяться две очереди отключений, с 16:00 до 22:00 — четыре очереди, а в остальные часы — три очереди.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"
Сообщение НЭК "Укрэнерго". Фото: скриншот

Отмена режимных измерений

В Укрэнерго также заявили, что измерение фактического уровня потребления в каждой области с 9 по 24 июля отменяется. Ранее госрегулятор сообщал об отмене ограничения для каждой области по определенному расписанию в течение этого двухнедельного периода.

Причиной отмены стал серьезный дефицит энергии в системе и увеличением потребления из-за жары. В таких обстоятельствах облэнерго не сможет обеспечить равномерное ограничение потребления во время проведения измерений в определенном регионе.

Режимные замеры в летний период будут произведены позже, когда ситуация в энергосистеме станет более благоприятной, а температура воздуха снизится. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более равномерное и точное распределение доступной мощности между разными регионами.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.

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