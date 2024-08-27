Зеленський пояснив, чому складно повернути в Україну держзрадників

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є складнощі з поверненням державних зрадників, які втекли з країни. За його словами, дуже складний процес екстрадиції.

Про це президент сказав на пресконференції на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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"Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття, тому що вони подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування", — сказав Зеленський.

За його словами, є країни ЄС, звідки в принципі складно повернути когось. Йдеться про Австрію, Молдову, Румунію та Угорщину.

"Потрібно нарощувати домовленості між МВС та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім", — наголосив глава держави.

Український лідер зазначив, щоб розв'язати цю проблему, ймовірно, будуть запропоновані зміни до законодавства.

"Побачимо план — будемо робити висновки", — додав Зеленський.