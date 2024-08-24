Звільнені з полону військові розповіли, як ховали прапор України в російських застінках

Звільнені з полону українські військові. Фото: Координаційний штаб

У суботу, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Військові досі не вірять, що повернулися додому.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Військові розгублені та досі не вірять, що повернулися додому. Бійці нагадують, що інші їхні побратими залишилися в російському полоні, і просять також повернути їх.

Боєць Руслан каже, що пробув у ворожому полоні 29 місяців і три дні.

"Я дуже радий, що повернувся. Я побачив своїх батьків, почув їхній голос вперше за два з половиною роки. Мені ще досі не віриться. Всім дякую і вітаю з Днем Незалежності", — сказав захисник.

Він додав, що вірив у те, що повернеться додому.

"Віра не залишала мене ніколи. Я кожен день вірив, але не сподівався, що це станеться сьогодні", — зазначив Руслан.

Кілька військових розповідають, що їм вдалося зберегти шеврони із прапором України. Хтось ховав шеврон у рукаві, хтось у кармані.

"Для чого його там залишати? Привіз рідненький наш прапор додому в Україну", — каже боєць.

Додамо, що у рамках обміну до України повернулося 115 військовослужбовців. Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Є багато оборонців Маріуполя. Повернення військових відбулося за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія працює, забезпечуючи обмінний фонд, щоб повернути всіх.