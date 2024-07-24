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Доки ЗСУ воють, депутати байдикують — скандальні канікули в Раді і хто дозволив собі моря

24 липня 2024 16:01
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Верховна Рада України пішла на канікули під час війни - подробиці скандалу
Верховна Рада України. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У Верховній Раді оголосили перерву, але голова парламенту Руслан Стефанчук незадоволений, що таке рішення нардепів назвали канікулами для них самих. За його словами, робота в сесійній залі не є єдиним видом діяльності депутатів, тому в них буде робота поза стінами ВР. 

Те, що депутати працюватимуть в комітетах чи округах, ніби й непогано, але враховуючи те, що дехто з них дозволяють собі відрядження, більше схожі на відпустки, треба довіряти, але перевіряти. Хто з нардепів за час війни попався на гарячому — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Про місячні канікули у парламенті інформація з'явилася під час пленарного засідання нардепів 23 липня. Того ж дня цю інформацію після розголосу спростував голова ВРУ Руслан Стефанчук, який заявив — канікул не буде, просто депутати працюватимуть поза сесійною залою. Наприклад, це стосується роботи в комітетах, в тимчасово слідчих комісіях тощо. 

Стефанчук о каникулах в ВР
Стефанчук спростував інформацію про канікули в Раді. Фото: скриншот допису у Facebook

Перевірити це ніби просто, адже на сайтах комітетів є розклад з запланованими засіданнями. І справді, деякі з них мають робочі зустрічі до кінця липня, а от в серпні — жодного. 

заседание комитета ВР
Розклад засідань комітету ВР з питань  з питань здоров'я нації. Фото: скриншот
заседание комитета ВР
Розклад засідань комітету ВР з питань енергетики на ЖКХ. Фото:скриншот

Тут варто додати, що нардепам нічого не заважає збиратися на засідання комітетів або ТСК онлайн, з будь-якої точки країни чи світу. Журналісти Новини.LIVE часто були свідками того, як на засіданнях ТСК десятки парламентарів підключаються по скайпу, навіть не вмикаючи камеру.

В ефірі Новини.LIVE народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Рада дійсно не працюватиме кілька тижнів. Канікули це чи ні, але на його думку, це неприпустимо для парламенту воюючої країни. 

"ВРУ зупинила свою роботу де-факто. Я кажу, що ВРУ самовільно залишила своє місце в  строю. Вся держава в строю, всі на різних місцях…На жаль, ВРУ у нас не збиралася майже чотири тижні. Тепер ми попрацювали тиждень, і знов невідомо коли наступне засідання. Є орієнтований графік — 20 серпня наступне засідання. Як на мене, це нікуди не годиться", — заявив Гончаренко. 

Через такі рішення ВР, ймовірно, суспільству важко повірити у плідну парламентську та позапарламентську роботу. До того ж протягом повномасштабної війни депутати не раз підривали довіру суспільства своїми “відрядженнями” на моря.

Хто з депутатів виїжджав за кордон відпочивати 

Журналісти за роки повномасштабної війни викрили не одного нардепа, який виїжджав за кордон на відпочинок. Розслідувачі Bihus.Info знайшли докази що нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій перебував у Болгарії в серпні 2022 року разом із дружиною, незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. 

Також підозрювали в порушенні закону нардепа Олександра Дубінського, який за документами повіз батька на лікування, але його дівчина опублікувала фото з ним з Барселони. 

Дубинский в Барселоне
Дубінський з дівчиною на відпочинку в Барселоні. Фото: скриншот 

Дивувало всіх і місячне відрядження Миколи Тищенка в Азію — відвідав депутат В’єтнам і Таїланд. До речі, в Королівстві Таїланд вони з колишньою дружиною полюбляли зимувати по кілька місяців до отримання ним мандату. 

Тищенко в Азии
Микола Тищенко у відрядженні в Азії. Фото: Facebook

Для народного депутата Юрія Арістова, який обіймав посаду заступника голови  Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідк, помітили на курорті на Мальдівах. Після цього ВРУ проголосувала за припинення його депутатських повноважень. 

Юрий Аристов на Мальдивах
Екснардеп Юрій Арістов з родиною на морі. Фото: з відкритих джерел 

Нагадаємо, 23 липня депутати з плакатами проти УПЦ МП блокували трибуну Ради. Вони вимагали розглянути законопроєкт щодо її заборони. 

Крім того, народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада фактично демонструє дезертирство через свою бездіяльність. Він підкреслив, що законопроєкт щодо заборони УПЦ МП вже майже рік перебуває на розгляді. Через перерву у роботі цей законопроект відкладено.

 

Верховна Рада закон відпочинок канікули море

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