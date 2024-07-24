Канікули у Верховній Раді - Стефанчук зробив заяву

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заява про те, що нібито Рада пішла "на канікули", — не відповідає дійсності. За його словами, з початку повномасштабної війни Парламент працює у режимі єдиного засідання.

Про це він повідомив у своєму Facebook у середу, 24 липня.

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"Канікули" Верховної Ради

Стефанчук наголосив, що з 24 лютого 2022 року Верховна Рада працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат не отримав щорічної оплачуваної відпустки. За його словами, під час воєнного стану Верховна Рада не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі.

Він також зазначив, що робота у сесійній залі — не єдиний вид діяльності народних депутатів. Крім того, кожен з них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.

"З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371(закон про заборону УПЦ МП) із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту", — наголосив голова ВР.

Політик також підсумував, що Рада не піде ні на які канікули, до моменту перемоги України.

Скриншот допису Руслана Стефанчука

Нагадаємо, 23 липня депутати з плакатами проти УПЦ МП блокували трибуну Ради. Вони вимагали розглянути законопроєкт щодо її заборони.

Крім того, народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада фактично демонструє дезертирство через свою бездіяльність. Він підкреслив, що законопроєкт щодо заборони УПЦ МП вже майже рік перебуває на розгляді.