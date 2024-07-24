Верховная Рада Украины ушла на каникулы во время войны - подробности скандала

Верховная рада Украины. Фото: из открытых источников

В Верховной Раде объявили перерыв, но глава парламента Руслан Стефанчук недоволен тем, что такое решение нардепов назвали каникулами для них самих. По его словам, работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности депутатов, поэтому у них будет работа вне стен ВР.

То, что депутаты будут работать в комитетах или округах, вроде бы и неплохо, но учитывая то, что некоторые из них позволяют себе командировки, больше похожие на отпуска, нужно доверять, но проверять. Кто из нардепов за время войны попался на горячем — в материале Новини.LIVE.

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"Каникулы" в Верховной Раде

О месячных каникулах в парламенте информация появилась во время пленарного заседания нардепов 23 июля. В тот же день эту информацию после огласки опроверг председатель ВРУ Руслан Стефанчук, который заявил — каникул не будет, просто депутаты будут работать вне сессионного зала. Например, это касается работы в комитетах, временных следственных комиссиях и т.д.

Стефанчук опроверг информацию о каникулах в Раде. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Проверить это вроде бы просто, ведь на сайтах комитетов есть расписание с запланированными заседаниями. И действительно, некоторые из них имеют рабочие встречи до конца июля, а вот в августе — ни одного.

Расписание заседаний комитета ВР по вопросам здоровья нации. Фото: скриншот

Расписание заседаний комитета ВР по энергетике на ЖКХ. Фото: скриншот

Здесь следует добавить, что нардепам ничего не мешает собираться на заседания комитетов или ВСК онлайн, из любой точки страны или мира. Журналисты Новини.LIVE часто были свидетелями того, как на заседаниях ВСК десятки парламентариев подключаются по скайпу, даже не включая камеру.

В эфире Новини.LIVE народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Рада действительно не будет работать несколько недель. Каникулы это или нет, но, по его мнению, это недопустимо для парламента воюющей страны.

"ВРУ остановила свою работу де-факто. Я говорю, что ВРУ самовольно покинула свое место в строю. Все государство в строю, все на разных местах… К сожалению, ВРУ у нас не собиралась почти четыре недели. Теперь мы поработали неделю, и снова неизвестно когда следующее заседание. Есть ориентировочный график — 20 августа следующее заседание. По-моему, это никуда не годится", — заявил Гончаренко.

Из-за таких решений ВРУ, вероятно, обществу сложно поверить в плодотворную парламентскую и внепарламентскую работу. К тому же в течение полномасштабной войны депутаты не раз подрывали доверие общества своими командировками на моря.

Кто из депутатов выезжал за границу отдыхать

Журналисты за годы полномасштабной войны разоблачили не одного нардепа, уезжавшего за границу на отдых. Расследователи Bihus.Info нашли доказательства, что нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий находился в Болгарии в августе 2022 года вместе с супругой, незадолго до второй годовщины их брака.

Также подозревали в нарушении закона нардепа Александра Дубинского, который по документам увез отца на лечение, но его девушка опубликовала фото с ним из Барселоны.

Дубинский с девушкой на отдыхе в Барселоне. Фото: скриншот

Удивляла всех и месячная командировка Николая Тищенко в Азию — посетил депутат Вьетнам и Таиланд. Кстати, в Королевстве Таиланд они с бывшей супругой любили зимовать по несколько месяцев до получения им мандата.

Николай Тищенко в командировке в Азии. Фото: Facebook

Для народного депутата Юрия Аристова, занимавшего должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заметили на курорте на Мальдивах. После этого ВРУ проголосовала за прекращение его депутатских полномочий.

Экс-нардеп Юрий Аристов с семьей на море. Фото: из открытых источников

Напомним, 23 июля депутаты с плакатами против УПЦ МП блокировали трибуну Рады. Они требовали рассмотреть законопроект о его запрете.

Кроме того, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада фактически демонстрирует дезертирство из-за своего бездействия. Он подчеркнул, что законопроект по запрету УПЦ МП уже почти год находится на рассмотрении. Из-за перерыва в работе этот законопроект отложен.