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Не Тисою єдиною — стало відомо, скільки чоловіків втопилося у водоймах Києва за час війни

6 серпня 2024 16:36
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст
Скільки чоловіків втопилося у Києві - новини України
Річка Дніпро. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст

З початку повномасштабного вторгнення у столичних водоймах загинуло 96 чоловіків, з яких 47 осіб призивного віку, 12 — непризовного. Особи 32 потопельників невстановлені. Решта 5 загиблих — діти.

Про це Новини.LIVE розповіли у Головному управлінні ДСНС м. Києва, відповідаючи на відповідний запит видання.

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Скріншот ДСНС
Скріншот

"Найбільше смертельних випадків на водоймах Києва трапилося у Дарницькому районі — 22, далі йде Дніпровський — 19 випадків, в  Оболонському 17 і найменше у Деснянському районі міста — 14 осіб", — додали у відомстві.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у водах Тиси загинуло 39 чоловіків. Водночас ця цифра може бути більшою, оскільки не завжди вдається знаходити тіла. Всі вони є особами призовного віку, які, очевидно намагалися незаконно перетнути український кордон.

Основними чинниками, які найчастіше призводять до загибелі людей у Тисі, за даними ДПСУ є темний час доби, гостре та слизьке каміння, невідоме дно, стрімка та холодна течія у будь-яку пору року.

А те, що прикордонники стріляють у спини людей або мінують берег Тиси — виключно чутки російської пропаганди.

Київ мобілізація ріка Дніпро потопельникі

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