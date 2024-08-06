В Черновцах женщина стала донором органов и спасла жизнь троих украинцев

Врачи переправляли органы донора вертолетом. Фото: Минздрав Украины

Медики спасли жизнь трех украинцев благодаря трансплантации органов от донорки из Буковины. Для оперативной пересадки печени из Черновцов в Киев была привлечена авиация.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Telegram во вторник, 6 августа.

Читайте также:

Медики спасли жизнь трех украинцев

По данным Министерства здравоохранения, медикам удалось спасти жизнь троих украинцев благодаря трансплантациям. В этот раз донором органов была буковинка с геморрагическим инсультом.

Медики везут пациента. Фото: Минздрав Украины

"К сожалению, болезнь оказалась несовместимой с жизнью, однако ее родственники имели мужество спасти своим решением жизни трех украинцев", — говорится в сообщении.

Операция по пересадке органов. Фото: Минздрав Украины

Для того чтобы успеть переправить печень из Черновцов в Киев в небо была поднята авиация, ведь орган должен быть пересажен в течение восьми часов с момента его изъятия. Еще две почки пересадили пациентам из Черновцов и Львова.