Графики отключения света в Украине на сегодня, 15 июля — прогноз Укрэнерго

Дольше без света — в Укрэнерго предупредили о более сильных отключениях сегодня
Графики отключения света в Украине в понедельник, 15 июля, энергетики будут применять в течение всего дня. Во второй половине суток ограничения будут действовать в четыре очереди.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света 15 июля
"15 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно", — предупреждают в Укрэнерго.
Энергетики добавляют, что в другие часы ограничения света будут действовать в три очереди.
"Потребляйте, пожалуйста, бережливо", — призывают в компании.
Где искать графики отключения света
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключений электроэнергии для своих городов и областей, перейдя по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Призываем экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы: 6:00-9:00 и 17:00-23:00. Энергетики рекомендуют пользоваться такими приборами ночью 23:00-6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Как выжить в жару без света
Из-за отключения света вентиляторы и кондиционеры не спасут в сильную жару. В нынешних условиях каждый украинец должен знать базовые советы, как пережить это адское лето без электроэнергии. Вот несколько рекомендаций:
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Какая ситуация со светом в Украине
Напомним, что и.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк прогнозирует улучшение ситуации в украинской энергосистеме уже в конце недели. По его словам, из ремонта должно выйти сразу несколько генерирующих мощностей.
Также мы писали о предупреждении энергетиков, согласно которому некоторым потребителям электроэнергии поступят коммунальные платежи с более высокими суммами. Это связано с незаконным использованием света для коммерческих нужд.
Добавим, что в Укрэнерго предупредили потребителей о распространяющемся сетью фейке. Речь идет о призывах подключиться к мобильным приложениям с логотипом компании якобы с "новой системой отключений электроэнергии".
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