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Дольше без света — в Укрэнерго предупредили о более сильных отключениях сегодня

15 июля 2024 00:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 15 июля — прогноз Укрэнерго
Мужчина работает за ноутбуком во время выключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Украине в понедельник, 15 июля, энергетики будут применять в течение всего дня. Во второй половине суток ограничения будут действовать в четыре очереди.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"15 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно", — предупреждают в Укрэнерго.

Энергетики добавляют, что в другие часы ограничения света будут действовать в три очереди.

"Потребляйте, пожалуйста, бережливо", — призывают в компании.

Когда не будет света сегодня, 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где искать графики отключения света

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключений электроэнергии для своих городов и областей, перейдя по следующим ссылкам:

Призываем экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы: 6:00-9:00 и 17:00-23:00. Энергетики рекомендуют пользоваться такими приборами ночью 23:00-6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Где посмотреть графики отключения света
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выжить в жару без света

Из-за отключения света вентиляторы и кондиционеры не спасут в сильную жару. В нынешних условиях каждый украинец должен знать базовые советы, как пережить это адское лето без электроэнергии. Вот несколько рекомендаций:

  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Как спастись от жары
Девушка страдает от жары. Фото: freepik.com

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, что и.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк прогнозирует улучшение ситуации в украинской энергосистеме уже в конце недели. По его словам, из ремонта должно выйти сразу несколько генерирующих мощностей.

Также мы писали о предупреждении энергетиков, согласно которому некоторым потребителям электроэнергии поступят коммунальные платежи с более высокими суммами. Это связано с незаконным использованием света для коммерческих нужд.

Добавим, что в Укрэнерго предупредили потребителей о распространяющемся сетью фейке. Речь идет о призывах подключиться к мобильным приложениям с логотипом компании якобы с "новой системой отключений электроэнергии".

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