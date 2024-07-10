В Укренерго заявили, що атака дронів на енергооб'єкти не вплине на сьогоднішні графіки

Енергетики. Фото: ДТЕК

Російські загарбники в ніч проти середи, 10 липня, атакували дронами енергооб'єкт у Рівненській області. Не зважаючи на це, графік відключень сьогодні буде незмінним.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключень на 10 липня

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на заході, графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним.



"В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах — ситуація плюс-мінус однакова", — сказав він.

За словами голови Укренерго, це також стосується й західного регіону, де вночі росіяни здійснили досить серйозну атаку на енергооб’єкт. Однак не зважаючи на завдані пошкодження там не плануються змінювати графік.

"Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова", — додав Кудрицький.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Рівненську область в окремих районах знеструмлювались побутові та промислові споживачі.

А за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.