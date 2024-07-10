В Укрэнерго заявили, что атака дронов на энергообъекты не повлияет на сегодняшние графики

Энергетики. Фото: ДТЭК

Российские захватчики в ночь на среду, 10 июля, атаковали дронами энергообъект в Ровенской области. Несмотря на это график отключений сегодня будет неизменным.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключений на 10 июля

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что, несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на мероприятии, график отключений на сегодня должен остаться неизменным.



"В регионах, кроме прифронтовых зон, конечно, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света просто из-за повреждений сетей, во всех других регионах — ситуация плюс-минус одинаковая", — сказал он.

По словам главы Укрэнерго, это также касается и западного региона, где ночью россияне совершили достаточно серьезную атаку на энергообъект. Однако, несмотря на нанесенные повреждения, там не планируются изменять график.

"То есть и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных и в восточных регионах, кроме прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинаковая", — добавил Кудрицкий.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, в результате ночной атаки на Ровенскую область в отдельных районах обесточивались бытовые и промышленные потребители.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.