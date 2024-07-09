Вимкнення світла 9 липня — Укренерго змінило кількість черг відключень

Відсутність світла в оселі. Фото: Укрінформ

"Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії на сьогодні, 9 липня. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00.

Про це повідомляє компанія "Укренерго" у вівторок, 9 липня.

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"Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись", — йдеться в повідомленні.

Застосування лише двох черг означає, що тривалість відключень буде менше.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що зранку і до 14:00 будуть застосовуватися дві черги графіків погодинних відключень. Далі — з посиленням спеки — планувалося застосувати три-чотири черги.

Також у компанії зазначили, що з початком робочого тижня та через підвищення температури повітря споживання електрики значно зросло — максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня.

Про черги

В "Укренерго" нагадали, споживачі кожної області поділені на шість черг. Черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз — визначають обленерго у кожному регіоні.

"Умовно, 1 черга графіків — 4 години обмежень за добу, 2 черги — 8 годин обмежень за добу, 3 черги — 12 годин обмежень за добу, 4 черги — більше 12 годин обмежень за добу", — пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, в Україні вигадали новий фейк стосовно відключень електроенергії. В соцмережах поширюється інформація про нібито "зональні" обмеження світла.

Як відомо, в енергосистемі України продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік.

Додамо, що в Укренерго зазначили, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження. Це пов'язано з тим, що енергосистема міст була спроєктована не для рівномірних відключень, що ускладнює їх забезпечення.