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Дуда запевнив, що Польща не припинить допомагати та не залишить Україну на самоті

24 серпня 2024 14:24
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Українці повернуться відбудовувати міста ЄС і НАТО Донецьк та Луганськ — заява лідерів ЄС
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 24 серпня, в День Незалежності Україну відвідав польський президент Анджей Дуда та прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте. Вони висловили свою підтримку Україні.

Виступ політиків транслював Офіс президента України.

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За словами польського президента, Варшава не припинить допомагати та не залишить Україну на самоті на шляху до європейської спільноти.

"Своєю рішучістю, волею до боротьби, а сьогодні, на жаль, і своєю кров'ю, ви довели, що вже давно належите до європейської родини", — сказав Дуда.

Свій виступ польський лідер закінчив цитуючи український гімн.

Прем'єрка Литви подякувала за захист Європи

Шимоніте під час візиту до Києва виступила українською мовою. Вона наголосила, що Україна, захищаючи свою землю та державність, захищає Литву, Європу та увесь світ.

"Я вірю, що День перемоги настане, і ми разом святкуватимемо його в українському Криму, вільному та гордому Маріуполі. Що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО — Донецьк та Луганськ", — сказала вона.

Прем'єрка додала, що вірить у те, що всі причетні до воєнних злочинів будуть покарані.

"Ми святкуватимемо перемогу вільних людей разом зі світлом, газом і без русні", — підсумувала Шимоніте.

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