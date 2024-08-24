Украинцы вернутся отстраивать города ЕС и НАТО Донецк и Луганск — заявление лидеров ЕС

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: скриншот

В субботу, 24 августа, в День Независимости Украину посетил польский президент Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Они выразили свою поддержку Украине.

Выступление политиков транслировал Офис президента Украины.

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По словам польского президента, Варшава не прекратит помогать и не оставит Украину в одиночестве на пути к европейскому сообществу.

"Своей решимостью, волей к борьбе, а сегодня, к сожалению, и своей кровью, вы доказали, что уже давно принадлежите к европейской семье", — сказал Дуда.

Свое выступление польский лидер закончил цитируя украинский гимн.

Премьер Литвы поблагодарила за защиту Европы

Шимоните во время визита в Киев выступила на украинском языке. Она подчеркнула, что Украина, защищая свою землю и государственность, защищает Литву, Европу и весь мир.

"Я верю, что День победы наступит, и мы будем вместе праздновать его в украинском Крыму, свободном и гордом Мариуполе. Что украинцы, получившие убежище в Литве, вернутся и отстроят города ЕС и НАТО — Донецк и Луганск", — сказала она.

Премьер добавила, что верит в то, что все причастные к военным преступлениям будут наказаны.

"Мы будем праздновать победу свободных людей вместе со светом, газом и без русни", — подытожила Шимоните.