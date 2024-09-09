Забруднення Десни — що кажуть у мерії Чернігова

Води Десни біля Чернігова. Ілюстративне фото: Суспільне мовлення

Стан річки Десни поблизу Чернігова різко погіршився. Вода набула темного кольору, неприємні запахи стали більш різкі, а також продовжується масовий мор риби.

Про це заявив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако у понеділок, 9 вересня.

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За його словами, на місцях працюють спецслужби, екологи та ДСНС. Всю мертву рибу зберуть та вивезуть на утилізацію у заздалегідь визначене місце.

Також було перекрито міський центральний пляж "Золотий берег", де вперше помітили погіршення стану води. Тепер відвідування пляжу заборонено.

"Ми також посилили контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", — заявив Ломако та наголосив, що забір води з річок біля Чернігова не відбувається, оскільки місто використовує воду зі свердловин. Тому, за його словами, чернігівці перебувають поза загрозою.

Скриншот допису Ломако

Що передувало

Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у Десні виявили отруйну речовину, яку принесла течія з боку Росії. Відразу у КОВА спростували інформацію.

Глава Держводагентства України Михайло Янчук натомість заявив, що отруйні води до гирла Десни потрапили з річки Сейм, яка у неї впадає, а саме забруднення має органічний збудник. Водночас міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що забруднення Сейму та Десни у напрямку Києва сповільнюється.