Забруднення Десни — що кажуть у мерії Чернігова

Екологічна катастрофа на Десні — біля Чернігова гине риба та темнішає вода
Стан річки Десни поблизу Чернігова різко погіршився. Вода набула темного кольору, неприємні запахи стали більш різкі, а також продовжується масовий мор риби.
Про це заявив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако у понеділок, 9 вересня.
Екологічна катастрофа на Десні
За його словами, на місцях працюють спецслужби, екологи та ДСНС. Всю мертву рибу зберуть та вивезуть на утилізацію у заздалегідь визначене місце.
Також було перекрито міський центральний пляж "Золотий берег", де вперше помітили погіршення стану води. Тепер відвідування пляжу заборонено.
"Ми також посилили контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", — заявив Ломако та наголосив, що забір води з річок біля Чернігова не відбувається, оскільки місто використовує воду зі свердловин. Тому, за його словами, чернігівці перебувають поза загрозою.
Що передувало
Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у Десні виявили отруйну речовину, яку принесла течія з боку Росії. Відразу у КОВА спростували інформацію.
Глава Держводагентства України Михайло Янчук натомість заявив, що отруйні води до гирла Десни потрапили з річки Сейм, яка у неї впадає, а саме забруднення має органічний збудник. Водночас міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що забруднення Сейму та Десни у напрямку Києва сповільнюється.
Читайте Новини.LIVE!