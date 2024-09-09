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Экологическая катастрофа на Десне — у Чернигова гибнет рыба и темнеет вода

9 сентября 2024 13:17
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Загрязнение Десны — что говорят в мэрии Чернигова
Воды Десны возле Чернигова. Иллюстративное фото: Суспільне мовлення
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Состояние реки Десны вблизи Чернигова резко ухудшилось. Вода приобрела темный цвет, неприятные запахи стали более резкими, а также продолжается массовый мор рыбы.

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако в понедельник, 9 сентября.

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По его словам, на местах работают спецслужбы, экологи и ГСЧС. Всю мертвую рыбу соберут и вывезут на утилизацию в заранее определенное место.

Также был перекрыт городской центральный пляж "Золотой берег", где впервые заметили ухудшение состояния воды. Теперь посещение пляжа запрещено.

"Мы также усилили контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы", — заявил Ломако, отметив, что забор воды из рек возле Чернигова не происходит, поскольку город использует воду из скважин. Поэтому, по его словам, черниговцы находятся вне угрозы.

десна экологическая катстрофа
Скриншот сообщения Ломако

Что предшествовало

Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в Десне обнаружили ядовитое вещество, которое принесло течение со стороны России. Сразу в КОВА опровергли информацию.

Глава Госводагентства Украины Михаил Янчук заявил, что ядовитые воды в устье Десны попали из впадающей в нее реки Сейм, а именно загрязнение имеет органический возбудитель. В то же время министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что загрязнение Сейма и Десны в направлении Киева замедляется.

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14:38 Сырский спрогнозировал ход войны в Украине следующие полгода

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