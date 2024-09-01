Екологічна катастрофа та забруднення річок Сейм та Десна — де зараз перебуває основна маса забруднених вод

Екологічна катастрофа на Десні — маса забруднених вод просувається селами Чернігівщини
На Сумщині у середині серпня було зафіксовано масовий мор риби в річці Сейм, звідки отруйні води потрапили до гирла Десни. Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась вже села Кладьківка Чернігівської області.
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Забруднення річок та мор риби
Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась села Кладьківка Чернігівської області. Держекоінспекція та Держводагентство за останню добу відібрали 26 проб води, аби дослідити забруднення в лабораторіях. Загалом лише за останні чотири доби відібрано майже 100 проб та проведені відповідні лабораторні дослідження.
Також державні екологічні інспектори та представники Держпродспоживслужби у Сумській області провели відбір проб ґрунтової води з шахтних колодязів. Результати аналізів обіцяють оприлюднити пізніше.
Ліквідація наслідків
За даними Міндовкілля, 31 серпня тривають заходи з локалізації та ліквідації наслідків забруднення річки Десна: здійснюється штучна аерація водойм, спрямована на насичення їх киснем. Це має на меті посилити дію внесених бактерій та покращити якість води.
Основні заходи здійснюються в Чернігівській області, зокрема у селах Макошине та Максаки. Також триває збір та утилізація загиблої риби, зокрема у Сумській області за добу зібрано понад 12 тонн, а в Чернігівській області — 6 тонн риби.
Раніше ми писали, що мор риби на річці Сейм відбувається через дефіцит та практично відсутність розчиненого кисню у воді. Це призводить до задухи й загибелі риби. Причина дефіциту кисню — потрапляння органічних речовин у воду.
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