Екскерівника Рівненського ТЦК Сергія Луцюка взяли під варту

Колишній начальник ТЦК та СП Рівненської області Сергій Луцюк. Фото: Надвірнянська РДА, Facebook

Колишнього керівника Рівненського територіального центру комплектування (ТЦК) Сергія Луцюка взяли під варту без можливості внесення застави. Ексвоєнкома підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 6 липня.

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Днями екскерівника Рівненського ТЦК та СП Сергія Луцюка було затримано та повідомлено йому про нову підозру. За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону посадовця, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, взято під варту.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За наслідками судового засідання Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів", — йдеться в повідомленні.

Також колишній воєнком обвинувачений у ще двох кримінальних провадженнях, пов’язаних із насильством щодо підлеглого, грабежем, а також незаконним збагаченням на понад 46 мільйонів гривень. Ці справи наразі розглядаються в суді.