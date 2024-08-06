Экс-руководителя Ровенского ТЦК Сергея Луцюка взяли под стражу

Бывший начальник ТЦК и СП Ровенской области Сергей Луцюк. Фото: Надворнянская РГА, Facebook

Бывший руководитель Ровенского территориального центра комплектования (ТЦК) Сергей Луцюк взят под стражу без возможности внесения залога. Экс-военком подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 6 июля.

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На днях экс-руководителя Ровенского ТЦК и СП Сергея Луцюка задержали и ему сообщили о новом подозрении. По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона чиновника, который подозревается в препятствовании законной деятельности ВСУ, взяли под стражу.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. По результатам судебного заседания Ровенский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров", — говорится в сообщении.

Также бывший военком обвиняется в еще двух уголовных производствах, связанных с насилием в отношении подчиненного, грабежом, а также незаконным обогащением на более 46 миллионов гривен. Эти дела сейчас рассматриваются в суде.